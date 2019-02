Un talento al giorno, Yanis Ammour: ennesimo prodotto della Ligue1

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Come sempre prodigo di talenti, il campionato francese ha regalato quest'anno l'esplosione di un giovane attaccante esterno di grandi qualità tecniche e fisiche come Yanis Ammour, di chiare origini tunisine ma in possesso anche del passaporto francese. Grande capacità di inserimento e dribbling sono le armi migliori di questo esterno d'attacco, che predilige giocare nel tridente ma che si può facilmente adattare anche in un centrocampo a quattro.

Nome: Yanis Ammour

Data di nascita: 21 maggio 1999

Nazionalità: francese-tunisino

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Montpellier

Assomiglia a: Hatem Ben Harfa