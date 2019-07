© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Anderlecht è la grande scuola del pallone biancomalva e Yari Verschaeren ne è il talento più brillante. I paragoni sono pesanti: in patria è considerato il nuovo Kevin de Bruyne e sulle sue giocate peserà tanto della stagione del neo allenatore Vincent Kompany. Dalla scuola alla prima squadra, ha firmato il contratto da professionista in scadenza nel 2022. Gioca trequartista, dietro alle punte, e sta lavorando con insistenza sull'unico fondamentale che forse gli manca: la robustezza fisica, la muscolarità. Una volta sviluppata la fibra, allora Verschaeren potrà diventare un talento dominante in Belgio, per il Belgio ma anche in una grande d'Europa.

Nome: Yari Verschaeren

Data di nascita: 12 luglio 2001

Nazionalità: Belga

Ruolo: Trequartista

Squadra: Anderlecht

Assomiglia a: Kevin de Bruyne