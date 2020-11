Un talento al giorno, Youssoufa Moukoko: destinato a infrangere ogni record

vedi letture

"Youssoufa Moukoko più forte di me. Non ho mai visto un 15enne così forte come lui. Davvero, è difficile vedere qualcuno con queste doti alla sua età. Io giocavo nel Bryne FK, lui è già al Borussia Dortmund. Non si possono mettere a confronto le due situazioni. Non c'è paragone". Qualche mese fa Erling Haaland si era espresso così sul giovanissimo talento delle giovanili giallonere, che due giorni fa, ovvero uno giorno dopo aver compiuto 16 anni, ha potuto fare il suo esordio fra i professionisti un giorno dopo aver compiuto 16 anni. In Germania le aspettative sono altissime: il ragazzo può cambiare il calcio tedesco e non solo. L'attaccante classe 2004 ha tutto per diventare un campione di altissimo livello: tecnica, velocità, senso del gol. Un attaccante completo che farà le fortune del Borussia Dortmund.

Nome: Youssoufa Moukoko

Data di nascita: 20 novembre 2004

Nazionalità: tedesco

Posizione: attaccante

Squadra: Borussia Dortmund

Assomiglia a: Samuel Eto'o