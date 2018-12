Un talento al giorno, Yunus Akgun: l'Ünder degli anni 2000

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dopo l'acquisto di Cengiz Ünder, il ds giallorosso Monchi continua a monitorare il campionato turco in cerca di nuovi talento. L'ala destra Yunus Akgun del Galatasaray potrebbe essere la scelta giusta, anche per la considerazione che già vanta in patria: Terim non ci ha pensato due volte nel farlo esordire in Champions League, ad appena 18 anni, d'altronde Akgun è un vero campione di precocità. Oltre 100 presenze nelle selezioni giovanili della Turchia (Under 14, 15, 16, 17, 19 e 21) con vagonate di gol: ora l'obiettivo diventa sbloccarsi anche tra i professionisti e seguire le orme di un turco ormai affermato come il gioiellino della Roma.

Nome: Yunus Akgun

Data di nascita: 7 luglio 2000

Nazionalità: turco

Ruolo: ala destra

Squadra: Galatasaray

Assomiglia a: Cengiz Under