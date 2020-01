Un talento al giorno, Zuriko Davitashvili: una gemma georgiana

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il salto dal campionato georgiano a quello russo non ha intaccato minimamente le sue prestazioni: Zuriko Davitashvili, figlio d'arte, è nella lista dei 50 giovani giocatori da tenere d'occhio nel 2020 suggerito dalla UEFA per un motivo. Già messosi in evidenza anche con la sua Nazionale, parliamo di un fantasista di bassa statura che può facilmente adattarsi a mezzala o persino ad esterno d'attacco. Proprio per questa sua duttilità, e nonostante sia destro di piede, lo abbiamo avvicinato all'ex nerazzurro Emre Belozoglu.

Nome: Zuriko Davitashvili

Data di nascita: 15 febbraio 2001

Nazionalità: georgiano

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Rubin Kazan

Assomiglia a: Emre Belozoglu