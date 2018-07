Un talento al giorno, Abdoulaye Dabo: la piovra della Loira

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi dell'ennesimo talento prodotto dal calcio francese: Abdoulaye Dabo, il classe 2001 che fa la gioia del Nantes, sia in campo sia in prospettiva futura. I gialloverdi prevedono infatti un bell'incasso quando il giocatore si sarà consacrato a livello nazionale, certi del talento di questo gigante di appena 17 e di chiare origini guineane. Lo abbiamo avvicinato per questo ad Amadou Diawara, del Napoli, anche se per alcune movenze ricorda addirittura il connazionale Pogba, in particolare per la capacità di palleggio.

Nome: Abdoulaye Dabo

Data di nascita: 14 agosto 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: mediano

Squadra: Nantes

Assomiglia a: Amadou Diawara