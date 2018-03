Un talento al giorno, Alan Souza: il funambolo che ha stregato il Real

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fantasia, dribbling e tecnica. E' così che Alan de Souza Guimaraes ha stregato gli scout del Real Madrid e non solo. Talento classe 2000 del Palmeiras, il trequartista brasiliano ha brillato nell'ultimo Mondiale Under 17, mostrando una visione di gioco illuminante. Più che un goleador, Alazinho è infatti un vero e proprio uomo assist. Alto meno di 165 cm, ma imprevedibile col pallone tra i piedi, Alan in passato ha rifiutato l'Inter e ora ha una clausola rescissoria da ben 50 milioni di euro. Su di lui si muovono le potenze del calcio mondiale: oltre ai blancos, c'è infatti anche il Manchester United. Chi la spunterà?

Nome: Alan de Souza Guimaraes

Data di nascita: 8 marzo 2000

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: trequartista

Squadra: Palmeiras

Assomiglia a: Philippe Coutinho