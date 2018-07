Un talento al giorno, Alex Denny: il futuro secondo i Toffees

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Giorno importante per il giovane centrocampista Alex Denny: ieri il mediano classe 2000 ha rinnovato il proprio legale coi Toffees fino al 2023, come comunicato dall'Everton tramite i propri canali ufficiali. Per il calciatore 18enne un contratto che lo legherà alla società inglese a lungo: tecnicamente il prodotto del settore giovanile della formazione di Liverpool ha dimostrato ottimi qualità atletiche, ma anche una propensione innata al recupero del pallone, che lo rende perfetto per il ruolo di mediano davanti alla difesa. Adattabile anche come centrale difensivo alla bisogna, l'Everton dovrà ripartire anche da giovani come lui per tornare ai livelli che gli competono.

Nome: Alex Denny

Data di nascita: 14 gennaio 2000

Nazionalità: inglese

Squadra: Everton

Ruolo: centrocampista centrale

Assomiglia a: Jordan Henderson