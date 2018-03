Un talento al giorno, Alex Kral: un po' David Luiz, un po' Matic

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Alex Kral è uno dei prodotti più interessanti del calcio ceco. Clase '98, cresciuto nelle giovanili dello Slavia Praga, passato in estate al FK Teplice. Per la somiglianza fisica viene accostato a David Luiz, anche se rispetto al centrale del Chelsea, Kral gioca più avanti. Il suo ruolo principale è quello del mediano davanti alla difesa, ma in carriera è stato impiegato sia come mezzala che come trequartista. Un giocatore duttile, che fa del recupero dei palloni la sua arma migliore ma che grazie alla sua tecnica è in grado anche di impostare.

Nome: Alex Kral

Data di nascita: 19 maggio 1998

Nazionalità: ceca

Ruolo: centrocampista

Squadra: FK Teplice

Assomiglia a: Nemanja Matic