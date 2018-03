Un talento al giorno, Alexandru Cicaldau: il Verratti transilvano

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Specialista nella verticalizzazione, il regista rumeno Alexandru Cicaldau, in forza al Vitorul, club famoso per essere stato fondato da Gheorghe Hagi, è considerabile come il Marco Verratti di Romania. Un metro e settanta di qualità, un giocatore di ottima prospettiva che in patria si è già imposto come uno dei giocatori più decisivi del campionato, grazie a caratteristiche ben definite: abilissimo sui calci piazzati, Cicaldau rientra nella lista di giocatori che ogni tecnico vorrebbe avere per aggiungere qualità alla manovra e non solo.

Nome: Alexandru Cicaldau

Data di nascita: 8 luglio 1997

Nazionalità: rumena

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Vitorul

Assomiglia a: Marco Verratti