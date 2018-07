Un talento al giorno, Amine Gouiri: sulle orme di Karim the Dream

Napoli, ag. Younes: "Jolly prezioso, non vede l'ora di iniziare"

Oggi giocherebbero così: Sampdoria: Jankto ok. Audero per la porta

Milan, in serata summit tra Scaroni e Mirabelli: le ultime

Oggi giocherebbero così: SPAL, Petagna il grande colpo. Djourou ok

Napoli, niente Cavani: tre idee per l'attacco, ma solo se parte qualcuno

Oggi giocherebbero così: Torino, Izzo e Meité i nuovi titolari per Mazzarri

Torino, ceduto Berardi in prestito al Monopoli

Parma, non solo Ciciretti: Faggiano lavora a Biabiany e Saponara

Maradona attacca Zanetti: "Vuole fare sempre tutto lui, non mi piace"

Dalla Spagna: Pogba vuole tornare alla Juve per giocare con CR7

Sampdoria, Rafael: "Giampaolo importante per la scelta di venire qui"

I talenti francesi continuano e brillare. Dopo il Mondiale conquistato dai vari Mbappè, Pogba e Pavard, la Francia brilla anche con l'under 19, con la stellina Amine Gouiri che si sta mettendo in luce nell'Europeo di categoria. Classe 2000, attaccante del Lione, Gouiri, fa della tecnica e della velocità le sue armi migliori. Non solo, nonostante la giovane età ha dimostrato una straordinaria intelligenza tattica e grande senso della posizione, il che favorisce il lavoro anche dei suoi compagni di squadra.

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

