Un talento al giorno, Athanasios Androutsos: il Pizarro del Pireo

Grinta, aggressività, tecnica di base raffinatissima. Sono le caratteristiche migliori di Athanasios Androutsos, il nostro talento di oggi, un centrocampista di quantità e qualità in grado di dare alla linea mediana quel qualcosa in più in fase di costruzione ma utilissimo anche in fase di non possesso, quando la palla bisogna andare a riconquistarsela nella metàcampo avversaria. Il pressing e forse una delle specialità del centrocampista ellenico, in forza all'Olyampiacos Pireo e destinato ad entrare rapidamente anche nel giro della Nazionale.

Nome: Athanasios Androutsos

Data di nascita: 6 maggio 1997

Nazionalità: greco

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Olimpiacos Pireo

Assomiglia a: David Pizzarro