Un talento al giorno, Augustin Rogel: il centrale sulle orme di Godin

Augustín Rogel sulle orme di Diego Godín. Uruguayano, difensore centrale e in forza al Nacional, esattamente il club che aveva lanciato in Europa (al Villarreal) l'attuale capitano della Celeste nel lontano 2007. Potente fisicamente, destro di piede e sempre pronto a sfruttare i suoi centimetri anche in area avversaria, il talento classe 1997 Rogel in questa stagione si sta progressivamente conquistando un posto da titolare in prima squadra. Il suo curriculum, impreziosito dalle ottime prove con l'Under 20 della Nazionale nell'ultimo Mondiale di categoria, è già finito sulle scrivanie di diverse società europee, tra le quali anche il Genoa. Il paragone, d'altronde, promette bene...

Nome: Augustín Rogel

Data di nascita: 17 ottobre 1997

Nazionalità: uruguayana

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Club Nacional

Assomiglia a: Diego Godín