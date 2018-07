Un talento al giorno, Aymen Barkok: il nuovo obiettivo di Petrachi

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il tedesco Aymen Barkok, in forza all'Eintracht Francoforte, continua a raccogliere consensi in giro per l'Europa: si registra per lui un forte interesse dell'Arsenal, ma lo statuario centrocampista tedesco (un metro e ottantotto, ndr) ha attirato le attenzioni anche del Torino. Trattasi di un giocatore con attitudine offensiva capace di calciare indifferentemente col sinistro e col destro, bravo in fase di impostazione e inserimento, ma capace anche di adattarsi come giocatore di interdizione.

Nome: Aymen Barkok

Data di nascita: 5 gennaio 1998

Nazionalità: tedesco

Ruolo: centrocampista

Squadra: Eintracht Francoforte

Assomiglia a: Frank Rijkaard