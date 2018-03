Un talento al giorno, Ben Brereton: il Giroud d'oltremanica

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fisicamente e per movenze ricorda davvero il francese Giroud, ma Ben Brereton è un inglese purosangue, in forza peraltro ad uno dei più antichi e vincenti club d'Inghilterra, il decaduto Nottingham Forest, attualmente in Championship. 18 anni e un ruolo di primo piano, ma anche da titolare, sia con il suo club che con la formazione Under 19 inglese: l'ariete britannico si è dimostrato un centravanti incredibilmente moderno, capace di giostrare sia da punto di riferimento in mezzo all'area che come attaccante di movimento.

Nome: Ben Brereton

Data di nascita: 18 aprile 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: attaccante

Squadra: Nottingham Forest

Assomiglia a: Olivier Giroud