Un talento al giorno, Ben Wilmot: il gioiello pronto a diventare Hornet

Il colpo della giornata di ieri in Inghiliterra lo ha firmato il Watford, che grazie ad una programmazione attenta ed una corte assidua ha convinto il classe 1999 Ben Wilmot, difensore dello Stevenage, club che milita in League Two, a scegliere la parte meno nobile di Londra. Il club londinese pagherà circa 2 milioni di euro per l'acquisto del giocatore e nella corsa al centrale ha battuto niente di meno che Arsenal e Tottenham. Difensore centrale granitico, ha già collezionato dieci presenze da titolare, ad appena 19 anni, in League Two.

Nome: Ben Wilmot

Data di nascita: 4 novembre 1999

Nazionalità: inglese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Stevenage

Assomiglia a: John Terry