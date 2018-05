Un talento al giorno, Beni Baningime: il mediano che sogna Kanté

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Giornata speciale quella di ieri per Beni Baningime: il 19enne centrocampista congolese, impiegato 8 volte (1 da titolare) nella corrente edizione della Premier League, ha rinnovato infatti con l'Everton, che vuole crearsi in casa il nuovo centrocampista del futuro, un perno in grado di imitare il collega Kanté e quando il francese ha fatto per Leicester e Chelsea. Trattasi proprio di un mediano dalle enormi qualità fisiche, che sembra in grado di prendere un posto non solo all'interno della linea mediana dei Toffees ma anche guadagnare un posto nei cuori dei tifosi del club.

Nome: Beni Baningime

Data di nascita: 9 settembre 1998

Nazionalità: congolese

Ruolo: mediano

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: N'Golo Kanté