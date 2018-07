Un talento al giorno, Bersant Celina, la stellina del City in cerca di fortuna

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Negli ultimi anni il Manchester City, oltre ai soliti campioni già affermati, ha puntato molto su alcuni giovani molto interessanti. Fra questi c'è Bersant Celina, 21enne kosovaro che presto passerà in prestito allo Swansea. L'arrivo di Mahrez infatti ha reso l'attacco del City decisamente affollato con il giovane talento costretto a cambiare squadra per continuare il suo percorso di crescita. Esterno offensivo, può giocare anche come traquartista. Fa della tecnica la sua arma migliore, anche se ancora, vista la giovane età, è un po' gracilino dal punto di vista fisico.

Nome: Bersant Celina

Data di nascita: 9 settembre 1996

Nazionalità: kosovara

Squadra: Manchester City

Ruolo: centrocampista offensivo

Assomiglia a: Suso