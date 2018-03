Un talento al giorno, Bradley de Nooijer: la scommessa olandese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Un olandese in Romania: Bradley de Nooijer è la scommessa del Vitorul, formazione di Ovidiu che sta stupendo con il suo carico di giovani promettenti, che hanno calamitato subito l'attenzione dell'opinione pubblica. De Nooijer è un difensore dotato di grande eclettismo, capace di giocatore sia sulla fascia sinistra che come centrale, dotato di fisico ma anche di una buona tecnica, il che lo rende perfetto come addetto all'impostazione della manovra da dietro.

Nome: Bradley de Nooijer

Data di nascita: 7 novembre 1997

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore sinistro

Squadra: Vitorul

Assomiglia a: Cristian Chivu