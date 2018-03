Un talento al giorno, Brewster: trascinatore dell'Under-17 inglese

© foto di Imago/Image Sport

Il suo biglietto da visita sono le 20 reti in 23 presenze con la maglia dell'Inghilterra Under-17, trascinata a suon di gol al titolo iridato lo scorso ottobre (ben otto, di cui tre nei quarti contro gli USA e altrettante in semifinale contro il Brasile). Una competizione in cui il talento di Rhian Brewster è emerso prepotentemente, anche se l'ascesa è stata frenata dal grave infortunio ai legamenti subito a gennaio nel match tra la squadra giovanile del Liverpool e quella del Manchester City. La sua stagione è già terminata, ma la prossima potrebbe cominciare con la firma del primo contratto da professionista: i Reds, che lo hanno scippato al Chelsea quando aveva 15 anni, non vogliono assolutamente perdere uno dei talenti più promettenti del calcio britannico.

Brewster è un attaccante dalla straordinaria rapidità e da un innato senso del gol. Dotato di un gran piede destro e di un'ottima tecnica individuale, ama svariare lungo tutto il fronte offensivo e rendersi utile ai propri compagni di squadra, ai quali spesso riserva assist invitanti. Implacabile anche sui calci piazzati, deve migliorare nel gioco aereo.

Nome: Rhian Brewster

Data di nascita: 1 aprile 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: punta centrale

Squadra: Liverpool Under-23

Assomiglia a: Daniel Sturridge