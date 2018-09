Un talento al giorno, Bruno Iglesias: il Real punta sull'Iniesta del futuro

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Real Madrid pensa al futuro. Non solo con Vinicius, stellina brasiliana pagata a peso d'oro, ma anche con un giovanissimo centrocampista destinato sicuramente a far parlare. Stiamo parlando Bruno Iglesias, centrocampista classe 2003 che il Real monitora addirittura da quando aveva 13 anni. In Spagna parlano un gran bene di questo giovanissimo centrocampista: 177 centimetri per 63 chili, uno scricciolo tutto tecnica e qualità. Sa impostare il gioco con entrambi i piedi ed ha grande capacità di inserimenti.

Nome: Bruno Iglesias

Data di nascita: 1 maggio 2003

Nazionalità: spagnola

Ruolo: centrocampista

Squadra: Real Madrid Castilla

Assomiglia a: Andres Iniesta