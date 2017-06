Un talento al giorno, Carlos Strandberg: il gigante giramondo

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Svezia Under 21 è senza dubbio una Nazionale interessante in ottica Europeo. E tra i tanti talenti agli ordini del ct Hakan Ericson non possiamo non citare Carlos Strandberg. Attaccante classe 1996, il giovane talento ha origini mozambicane, ma è nato e cresciuto a Goteborg. Fisicamente possente e abile nel gioco aereo, dall'alto dei suoi 187 centimetri e 90 kg di peso, Strandberg si è trasferito lo scorso gennaio al Club Brugge, che l'ha ceduto subito in prestito al Westerlo per fargli accumulare minuti ed esperienza. Già in passato molte squadre avevano puntato gli occhi su di lui, senza mai dargli però la giusta dose di fiducia. Nell'estate 2014, ad esempio, il roccioso centravanti è stato vicino a firmare col Borussia Dortmund, ma il mancato superamento delle visite mediche ha fatto saltare il trasferimento. Ne ha approfittato il CSKA Mosca, che a febbraio 2015 lo ha acquistato con grandi speranze, salvo poi rimandarlo in Svezia poco più di un anno dopo. Dopo tanto girovagare tra Ural, AIK e di nuovo CSKA, il Belgio rappresenta così una nuova scommessa per Strandberg. Con l'augurio che il nazionale svedese possa finalmente sfruttare il suo infinito potenziale.

Nome: Carlos Strandberg

Data di nascita: 14 aprile 1996

Nazionalità: Mozambico-Svezia

Ruolo: centravanti

Squadra: Club Brugge

Assomiglia a: Pierre-Emerick Aubameyang