Un talento al giorno, Cedric Gondo: la scommessa dell'Asteras

In Grecia in molti sono pronti a scommettere sulle potenzialità di un giovane attaccante passato dalle nostre parti senza grandi fortune. In particolare è stato l'Asteras Tripolis a credere in Cedric Gondo, mettendolo sotto contratto nell'estate dell'anno scorso. In Italia lo ricordano bene i tifosi della Ternana, meno quelli della Fiorentina, visto che in viola il giocatore non è mai andato oltre la formazione Primavera. Prima punta di movimento e capace di accelerazioni devastanti, ricorda un po' per queste sue particolari caratteristiche l'indimenticato bomber del Cagliari David Suazo. Da migliorare c'è il rapporto col gol, particolarmente ostico da quando è passato tra i professionisti (38 presenze e 4 gol tra Terni e Grecia).

Nome: Cedric Gondo

Data di nascita: 25 novembre 1996

Nazionalità: ivoriano

Ruolo: centravanti

Squadra: Asteras Tripolis

Assomiglia a: David Suazo