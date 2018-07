Un talento al giorno, Christian Konan: il futuro dopo Malcom

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Nella ricchissima Bordeaux, di talenti in particolare, splende anche la stella di Christian Konan, attaccante ivoriano che nelle idee dei girondini dovrà un giorno prendere le redini dell'attacco dopo l'addio di Malcom, chissà che non avvenga già dal prossimo agosto. Attaccante esterno, adattabile anche come seconda punta, fa della sua spaventosa fisicità il punto di forza, come buona parte dei giocatori africani.

Nome: Christian Konan

Data di nascita: 12 luglio 1999

Nazionalità: ivoriano

Ruolo: attaccante

Squadra: Bordeaux

Assomiglia a: Salomon Kalou