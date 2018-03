Un talento al giorno, Dan-Axel Zagadou: il gigante nero

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

"Scippato" dal Borussia Dortmund al PSG, il colosso di colore Dan-Axel Zagadou si sta imponendo in Bundesliga come uno dei rookie più interessanti dell'intero campionato: centrale difensivo tutto muscoli di 196 centimetri, ha disputato già una ventina scarsa di partire con la maglia giallonera, grazie alla fiducia in lui riposta da Stoger. Come fisicità ricorda un po' Kolo Tourè, ma il calcio tedesco potrebbe aiutarlo nel superamento di quei limiti tattici che spesso hanno condizionato l'ivoriano.

Nome: Dan-Axel Zagadou

Data di nascita: 3 giugno 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Borussia Dortmund

Assomiglia a: Kolo Tourè