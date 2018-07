Un talento al giorno, Daniel Arzani, kangaroo con vista Red Devils

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Daniel Arzani, attaccante dei Kangaroos - con origini iraniane - convocato per la rassegna iridata di Russia 2018, pur senza mai scendere in campo, avrebbe attirato su di sé le attenzioni del Manchester United, stando a quanto riferisce la stampa inglese. Il classe '99, in patria considerato come l'erede naturale di Harry Kewell, gioca attualmente nel Melbourne City FC ma potrebbe presto essere messo alla prova in un campionato ben più competitivo: ala sinistra di piede mancino, potrebbe adattarsi con facilità al 4-2-3-1 che va tanto di moda in Europa o anche ad un più scolastico 4-3-3, con caratteristiche da centrocampista offensivo.

Nome: Daniel Arzani

Data di nascita: 18 marzo 1999

Nazionalità: australiano

Ruolo: ala sinistra

Squadra: Melbourne FC

Assomiglia a: Harry Kewell