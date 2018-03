Un talento al giorno, Daniel Grimshaw: il baby incubo nerazzurro

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se l'Inter Primavera ha salutato la Youth League, tanto lo si deve agli errori dal dischetto dei propri giocatori ma anche ai guizzi di Daniel Grimshaw, estremo difensore del Manchester City che si è meritato la copertina del mondo giovanile dopo i quattro rigori parati ieri sera. Estremo difensore non particolarmente alto, ha dimostrato ieri e non solo doti eccezionali dal punto di vista dell'agilità, come hanno imparato sulla loro pelle i tiratori nerazzurri. L'obiettivo e la speranza è ovviamente quella di ripercorrere le orme di Joe Hart, prodotto dell'academy dei Citizens e diventato titolare della Prima Squadra arrivando a conquistare anche la Nazionale.

Nome: Daniel Grimshaw

Data di nascita: 16 settembre 1998

Nazionalità: inglese

Ruolo: portiere

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: Joe Hart