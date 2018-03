Un talento al giorno, Davies: ennesimo prodotto del vivaio Everton

Diciannove anni, ma già una certezza del calcio d'Oltremanica. Per Tom Davies, quella in corso è la terza stagione con la maglia dell'Everton, club che lo prelevò giovanissimo (all'età di 11 anni) dal Tranmere Rovers. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei Toffees, uno dei migliori in Inghilterra, è arrivata la consacrazione in prima squadra: due presenze nel 2015-16, 24 nella scorsa stagione, in cui il biondo centrocampista di Liverpool è riuscito a togliersi la soddisfazione di andare a segno in Premier League contro Manchester City e Leicester. Allardyce, come Koeman, lo ha subito preso in grande considerazione e ne ha fatto un perno della mediana; già convocato in Under-21, dove ha anche timbrato nel match contro Andorra, ha l'obiettivo di entrare in pianta stabile nella rosa della Nazionale maggiore in vista dei prossimi campionati Europei.

Classico centrocampista box-to-box, copre il campo con grande efficacia e personalità. Ha caratteristiche prettamente difensive ed è molto preciso e puntuale nelle chiusure, ma sa essere incisivo anche in fase offensiva grazie a una buona capacità di inserimento.

Nome: Thomas Davies

Data di nascita: 30 giugno 1998

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Everton

Assomiglia a: Danny Drinkwater