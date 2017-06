Un talento al giorno, Dawid Kownacki: la nuova scommessa blucerchiata

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Faccia da bravo ragazzo, tante qualità diverse ed un curriculum impressionante nelle nazionali giovanili fanno di Dawid Kownacki uno dei talenti più in evidenza dell'intero panorama calcistico europeo, non solo limitandosi alla Polonia dunque. Un prodigio notato in particolare dalla Sampdoria, squadra molto attenta ai talenti di quella zona d'Europa (vedi Linetty): un giocatore che potrebbe quindi presto calcare i campi italiani e mettere a disposizione dei bluecerchiati le proprie caratteristiche, dopo essere esploso con la maglia del Lech Poznan nella scorsa stagione. Un'annata da nove gol in ventisette partite con altrettanti assist per i compagni messi a referto.

Nome: Dawid Kownacki

Data di nascita: 14 marzo 1997

Nazionalità: polacca

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Lech Poznan

Assomiglia a: Harry Kewell