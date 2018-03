Un talento al giorno, Dejan Joveljic: il futuro del calcio serbo

Fonte: con la collaborazione di Dimitri Conti

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il futuro del calcio serbo passerà dai suoi piedi, almeno così dicono in patria. Dejan Joveljic, giovane attaccante di media statura ma di grande rapidità e fiuto del gol innato, sembra in procinto di effettuare il grande salto con la Stella Rossa, forse già in questa seconda parte di stagione data la partenza di Boakye. Per ora parlano per lui le miriadi di gol messi a segno nelle giovanili: numeri mai visti a certi livelli. Atteso alla consacrazione.

Nome: Dejan Joveljic

Data di nascita: 7 agosto 1999

Nazionalità: serbo

Ruolo: seconda punta

Squadra: Stella Rossa

Assomiglia a: Dejan Savicevic