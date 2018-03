Un talento al giorno, Demarai Gray: scatti a tempo di reggae

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Velocità, contropiede e... reggae. Giamaicano di origini, inglese di nascita, l'esterno di Birmingham è stata la grande scommessa del Leicester City nel giugno post-titolo è stata Demarai Gray, esterno dalle qualità fisiche eccezionali in grado di sposarsi perfettamente col 4-4-2 ranieriano. Poi l'avventura del tecnico testaccino è finita come sappiamo, ma l'esterno di colore è rimasto, capace di conquistare la stima di Shakespeare e le attenzioni della Nazionale Under 21 britannica, che se l'è portato anche agli Europei in Polonia.

Nome: Demarai Gray

Data di nascita: 29 giugno 1996

Nazionalità: inglese/giamaicano

Ruolo: laterale di centrocampo

Squadra: Leicester City

Assomiglia a: Juan Cuadrado