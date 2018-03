Un talento al giorno, Dennis Man: il Bale di Romania

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Sinistro ma che agisce a destra, come è ormai tradizione nel calcio moderno: Dennis Man è un attaccante laterale di ottime qualità e prospettive ancora maggiori che ama a dismisura il suo piede mancino. Ricorda un po' il gallese Bale per fisico e propensione all'uso del mancino, anche se nasce attaccante ed è destinato a rivestire questo ruolo fin che rimarrà in Romania, data la grande differenze che fa col suo passo felpato e i tocchi di giustezza. Atleticamente può ancora crescere, ma le oltre 30 presenze in stagione parlano chiaro circa la fiducia del tecnico e della società nei suoi confronti.

Nome: Dennis Man

Data di nascita: 26 agosto 1998

Nazionalità: rumena

Ruolo: ala destra

Squadra: Steaua Bucarest

Assomiglia a: Gareth Bale