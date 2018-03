Un talento al giorno, Diego Lainez: il "Messi de Coapa"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In Messico lo chiamano "Messi de Coapa", ma dal punto di vista tattico Diego Lainez è un giocatore ancora tutto da costruire: attaccante esterno di piede mancino, con il Club America ha giocato per lo più come esterno di sinistra, grazie alla sua velocità e alle evidenti doti di assist-man. Ha già esordito in Prima Squadra, lanciato dall'ex ct Riccardo La Volpe, uno dei santoni del calcio messicano. Una "benedizione" niente male per uno dei giovani più promettenti del nuovo continente.

Nome: Diego Lainez

Data di nascita: 9 luglio 2000

Nazionalità: messicano

Ruolo: attaccante sinistro

Squadra: Club America

Assomiglia a: Javier Aquino