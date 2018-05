Un talento al giorno, Dominik Livakovic: un vero funambolo dei pali

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se le prestazioni di Dragowski non decollano, ecco che la Fiorentina è pronta a scommettere forte su un altro portiere straniero, proveniente stavolta dalla Croazia, o meglio dalla madre di praticamente qualsiasi talento croato, la Dinamo Zagabria di Ante Coric nonché ex formazione di Marko Rog e Marko Pjaca. Cresciuto nello Zadar e passato anche da Zagabria, il portiere classe 1995 si è consacrato con la maglia della Dinamo, grazie alla quale ha esordito anche in Nazionale maggiore. Ottimi riflessi e una predilezione per la parata spettacolare fanno di Dominik Livakovic un vero e proprio funambolo dei pali, un talento su cui lavorare ma che ha già dimostrato di poter giocare senza affanni in un grande campionato.

Nome: Dominik Livakovic

Data di nascita: 9 gennaio 1995

Nazionalità: croato

Ruolo: portiere

Squadra: Dinamo Zagabria

Assomiglia a: Stipe Pletikosa