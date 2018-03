Un talento al giorno, Dominik Szoboszlai: l'Ungheria guarda lontano

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Talento e fisico, le speranze ungheresi di tornare ad avere un talento di dimensione internazionale sembrano poggiare tutte o quasi sulle spalle di Dominik Szoboszlai, calciatore classe 2000 formato nel Fonix Gold, accademia di calcio fondata proprio dal padre. La lunga mano della Red Bull non ci ha messo tanto a toccare la stellina, approdata intanto all'MTK Budapest, portandolo con un colpo di mercato giovanile al Salisburgo. Asso dell'Under 17 magiara, negli ultimi mesi è stato promosso in Under 19 ampiamente sotto età, ma non solo. Nell'estate scorsa è arrivata addirittura la convocazione in Nazionale maggiore, a testimonianza della classe indiscutibile del fantasista moderno per eccellenza.

Nome: Dominik Szoboszlai

Data di nascita: 25 ottobre 2000

Nazionalità: ungherese

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: RB Salisburgo

Assomiglia a: Zvonimir Boban