Un talento al giorno, Dylan Garat: il 16enne che fa impazzire la Celeste

Il classe 2002 che fa sognare l'Uruguay Under 17 si chiama Dylan Garat e a 16 anni ha già disputato una manciata di minuti in Primeria Divisione con la maglia del Rampla Juniors. Parliamo di un trequartista che all'occorrenza può adattarsi a esterno di centrocampo: molto rapido e dotato di un dribbling ubriacante, in patria si parla di lui come un nuovo crack del calcio uruguaiano. Dotato anche di un discreto senso del gol, non si fa certo pregare quando c'è da provare la conclusione da fuori area.

Nome: Dylan Garat

Data di nascita: 10 febbraio 2002

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: ala

Squadra: Rampla Juniors

Assomiglia a: Cristian Rodriguez