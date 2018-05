Un talento al giorno, Eljif Elmas: ennesimo talento della Süper Lig

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

A 18 anni il macedone Eljif Elmas sta conquistando l'attenzione di tanti big club, ultimi della lista Manchester City e Borussia Dortmund. Gol, assist e giocate di qualità che lo hanno portato in Turchia dal Rabotnichki, primo club in cui si è messo in mostra. Il Fenerbahce ci ha visto lungo e ha investito su di lui portandolo in Turchia per completarne la crescita: uno sviluppo tecnico e fisico che potrebbe però essere spostato in un grande campionato. In lui è infatti presente la scintilla del talento, quella che tutti i big club cercano per costruire le formazioni del futuro.

Nome: Eljif Elmas

Data di nascita: 24 settembre 1999

Nazionalità: macedone

Ruolo: seconda punta

Squadra: Fenerbahce

Assomiglia a: Goran Pandev