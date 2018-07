Un talento al giorno, Emile Smith-Rowe: perso un Wilshere...

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

C'è chi lo avvicina ad un giovane Wilshere, anche se ama partire sull'esterno piuttosto che accentrarsi per entrare nel vivo del gioco. Di certo Emile Smith-Rowe è un giocatore dall'atletismo spinto che ha convinto Emery sin da subito grazie al suo stile di gioco moderno e all'eclettismo che ne ha facilitato l'inserimento della rosa di campioni di cui dispone l'Arsenal. Caratteristiche che hanno spinto il Barcellona a prenotare un biglietto aereo con destinazione Londra per osservarlo da vicino: difficile tuttavia che i Gunners si separino dal giovane inglese, che ha colpito non poco il tecnico Emery durante la pre-season.

Nome: Emile Smith-Rowe

Data di nascita: 28 luglio 2000

Nazionalità: inglese

Squadra: Arsenal

Ruolo: centrocampista centrale/laterale

Assomiglia a: Jack Wilshere