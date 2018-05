Un talento al giorno, Ethan Ampadu: classe e personalità per il Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un predestinato, paragonato a Rio Ferdinand dal CT del Galles e capace di impressionare tutti i compagni di squadra. Ethan Ampadu ha bruciato le tappe ed è già entrato nel giro della prima squadra del Chelsea: Antonio Conte ha notato il grande talento del 17enne di Exeter arrivato in estate, e lo ha schierato, primo tra i millennials, nella sfida valida per la Carabao Cup disputata contro il Nottingham Forest il 20 settembre scorso. Da allora tre presenze in FA Cup, altre due in Coppa di Lega e una in Premier: Ampadu ha attirato le attenzioni di tutti e non solo per le treccine rasta, che gli donano una somiglianza con David Luiz.

Dotato di una spiccata personalità, piedi buoni e visione di gioco da regista (può giocare anche in mezzo al campo), non è particolarmente alto (1,82 m) ma sopperisce con un'ottima elevazione e un grande senso della posizione. Dopo aver fatto la trafila delle giovanili con la Nazionale inglese, ha scelto il Galles per avere la possibilità di giocare subito con i grandi. Di strada da fare ce n'è tanta, ma la voglia di stupire non gli manca, così come la consapevolezza di possedere straordinari mezzi tecnici.

Nome: Ethan Ampadu

Data di nascita: 17 settembre 2000

Nazionalità: gallese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Chelsea Under-19

Assomiglia a: Rio Ferdinand