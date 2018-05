Un talento al giorno, Filip Stuparevic: il mancino della Serbia che verrà

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il calcio balcanico continua a sfornare promesse di belle speranze. Oggi parliamo di Filip Stuparevic, attaccante classe 2000 del Vozdovac. Titolare in SuperLiga nonostante la sua giovane età, il talento serbo cresciuto nel Rad Belgrado stupisce per l'abilità coi due piedi tanto da essere considerato ambidestro. Esplosivo e potente fisicamente, Stuparevic ha poi mezzi fisici importanti e ottimi tempi di inserimento. Qualità, unite a una duttilità tattica che gli permette di giocare trequartista o esterno sinistro, che gli hanno consentito di rappresentare con successo anche le giovanili del suo Paese, prima in Under 17 e poi in Under 19. Adesso, la nuova sfida tra i grandi a livello di club, nella quale si contano per ora due gol in 28 presenze. La mira è ancora da affinare, è vero, ma Stuparevic e il suo mancino vellutato lasciano sicuramente ben sperare in vista del futuro.

Nome: Filip Stuparevic

Data di nascita: 30 agosto 2000

Nazionalità: serba

Ruolo: attaccante

Squadra: Vozdovac

Assomiglia a: Robin van Persie