Un talento al giorno, Fiorin Durmishaj: centravanti new age

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Scapigliato e in perenne movimento proprio come in connazionale Samaras, il centravanti ellenico ma di chiara origine albanese Fiorin Durmishaj è un classe 1996 di sicure prospettive ma dal presente anch'esso piuttosto roseo. Gioca titolare in SuperLeague con il Panionios e coi suoi 21 anni rappresenta senza dubbi una pedina molto importante per la Grecia che verrà. Già titolare della selezione Under 21, ma albanese, non è escluso anche un possibile cambio di idea repentina nel caso in cui la selezione maggiore ellenica decidesse di puntarci.

Nome: Fiorin Durmishaj

Data di nascita: 14 novembre 1996

Nazionalità: greca/albanese

Ruolo: centravanti

Squadra: Panionios

Assomiglia a: Georgios Samaras