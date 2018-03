Un talento al giorno, Florin Stefan: il mancino della Juve di Bucarest

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Con 14 presenze finora nella Juventus Bucarest, dopo la proficua gavetta nella seconda divisione rumena dello scorso anno, Florin Stefan è ormai diventato una certezza della Liga I. Terzino sinistro classe 1996, il talento di Slatina è nel giro della Nazionale Under 21 del suo Paese. Veloce e bravo nel dribbling, Stefan può giocare d'altronde su tutta la corsia mancina, anche sulla linea di centrocampo, grazie a una grande riserva d'energia e un piede niente male. Ricorda il primo Chivu, scrivono in patria, ma nonostante le premesse siano senza dubbio positive il giovane calciatore biancazzurro ha ancora tanto da dimostrare. Sognando la consacrazione, a Bucarest e in Nazionale.

Nome: Florin Stefan

Data di nascita: 9 maggio 1996

Nazionalità: rumena

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Juventus Bucarest

Assomiglia a: Cristian Chivu