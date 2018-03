Un talento al giorno, Francis D'Albenas: polveri da asciugare

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Torniamo a parlare di un attaccante di scuola sudamericana, nonostante il nome tradisca qualche discendenza europea: Francis D'Albenas è da anni un punto di riferimento per le selezioni giovanili della Celeste, anche se il suo percorso si è interrotto con l'Under 17. Gioca però titolare in campionato con l'Atletico River Plate Montevideo, in attesa di una chiamata più prestigioda. Per il perpetuo movimento su tutto il fronte d'attacco ricorda il connazionale Edinson Cavani, per il fiuto del gol, proprio no. Non ancora maturo per gestire al meglio lo sforzo fisico, il biondo centravanti si è spesso fatto notare per la capacità di crearsi occasioni pericolose, salvo poi fallirle ripetutamente. Un aspetto su cui dovrà lavorare con impegno per progredire professionalmente.

Nome: Francis D'Albenas

Data di nascita: 11 gennaio 1996

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: centravanti

Squadra: Atletico River Plate Montevideo

Assomiglia a: Edinson Cavani