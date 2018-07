Un talento al giorno, Francis Uzoho: il muro mondiale della Nigeria

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Con le sue tre presenze tra i pali della Nigeria, Francis Uzoho si è fatto conoscere al mondo, o quantomeno agli appassionati che hanno seguito il Mondiale. A soli 19 anni il portiere di Nwangele ha dimostrato al tecnico Rohr di avere la personalità giusta per disputare una competizione così importante come quella che si sta disputando in Russia: estremo difensore molto muscolare, si ricordano almeno un paio di interventi molto importanti in questa breve esperienza iridata, ma che di certo gli sarà utilissima per il futuro.

Nome: Francis Uzoho

Data di nascita: 28 ottobre 1998

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: portiere

Squadra: Depor Fabril

Assomiglia a: Steve Mandanda