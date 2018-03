Un talento al giorno, Georgios Manthatis: esterno scuola Olympiacos

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Corsa e dribbling sulle fasce del PAS Giannina e della Nazionale under 21 greca. Georgios Manthatis, esterno destro o sinistro classe 1997, è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio ellenico. Cresciuto in una vera e propria fucina di talenti come quella dell'Olympiacos, Manthatis si trova attualmente in prestito al club del capoluogo dell'Epiro. In stagione si contano finora 12 presenze e un assist all'interno di un processo di crescita che l'anno scorso ha portato il giocatore a vincere il campionato da meteora coi biancorossi e quest'anno a misurarsi invece da protagonista con le avversarie della Super League. Molto duttile tatticamente, Manthatis assomiglia per caratteristiche all'ex Bologna, Sampdoria e Verona Lazaros Christodoulopoulos.

Nome: Georgios Manthatis

Data di nascita: 11 maggio 1997

Nazionalità: greca

Ruolo: esterno destro

Squadra: Olympiacos

Assomiglia a: Lazaros Christodoulopoulos