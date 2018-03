Un talento al giorno, Héber García: il Giovinco del Venezuela

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Letale nello stretto, sgusciante in area e molto molto pericoloso anche da calcio piazzato. Héber García si è fatto strada in Uruguay dopo essersi messo in mostra in patria grazie a queste ed altre qualità. Forzatamente il paragone deve andare di pari passo con un atleta della stessa "taglia": naturale pensare a Sebastian Giovinco, Formica Atomica diventata grande in Italia prima di emigrare in Canada. Un po' quello che ha fatto Garcia, capace di mettersi in evidenza in un campionato davvero complicato come quello uruguaiano.

Nome: Héber García

Data di nascita: 27 marzo 1997

Nazionalità: venezuelano

Ruolo: trequartista

Squadra: IA Sud America Montevideo

Assomiglia a: Sebastian Giovinco