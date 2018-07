Un talento al giorno, Hancko, la nuova scommessa di Pantaleo Corvino

© foto di Giacomo Morini

Nello Zilina ha preso di fatto il posto lasciato libero da Milan Skriniar, che nel gennaio 2016 si trasferì alla Sampdoria. Da allora, David Hancko ha cominciato la scalata che lo ha portato in breve tempo a essere titolare nel club slovacco e nel giro dell'Under-21 del proprio Paese.

La crescita esponenziale del 20enne difensore non è passata inosservata agli occhi di un dirigente che di giovani talenti se ne intende. Pantaleo Corvino, con una mossa a sorpresa, lo ha prelevato per circa 3,5 milioni, mettendo a disposizione di Stefano Pioli un'importante pedina per la Fiorentina già nell'immediato. Hancko è un centrale in grado di giocare anche da terzino sinistro. Piede mancino molto educato, fisico imponente e ottimo senso della posizione, ama accompagnare l'azione e cercare il tiro dalla distanza. La UEFA lo ha inserito nella lista dei 50 giovani da tenere sotto osservazione.

Nome: David Hancko

Data di nascita: 13 dicembre 1997

Nazionalità: slovacca

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Fiorentina

Assomiglia a: Kolarov