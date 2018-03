Un talento al giorno, Houssem Aouar: a Lione brilla un'altra stellina

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

E' di pochi giorni fa la notizia di rinnovo e adeguamento per Houssem Aouar, il secondo nel giro di pochi mesi per la stellina della squadra giovanile del Lione, club abituato a sfornare con grande frequenza giovani di grande prospettiva. Aouar, di chiare origini africane ma nativo proprio di Lione, ha già mostrato tutte le sue qualità in Youth League, competizione dove ha incrociato anche la giovane Juventus. Destro vellutato, capacità di creare la superiorità numerica e occasioni ghiotte per i compagni dell'attacco, non sempre pronti a intuire la geniale giocata del compagno. Ovviamente già precettato dalle varie nazionali giovanili francese, è atteso a breve il suo debutto in Prima Squadra e in Under 21.

Nome: Houssem Aouar

Data di nascita: 30 giugno 1998

Nazionalità: francese

Squadra: Olympique Lione (Ligue 1)

Ruolo: fantasista o ala

Assomiglia a: Nabil Fekir