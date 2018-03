Un talento al giorno, Isaiah Brown: l'ex erede di Drogba

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi di un talento che stiamo aspettando, ma sulle cui qualità hanno scommesso in molti:Isaiah Brown. Cresciuto nel Chelsea e battezzato come erede di Drogba troppo presto, il classe 1997 di Peterborough si è sviluppato in un giocatore completamente diverso negli anni di professionismo. Con il Rotherham si è allontanato dalla porta, giocando come seconda punta dietro al centravanti, mentre con la maglia dell'Huddersfield è tornato a fare il centravanti. Non un granché il suo rapporto col gol nella nuova stagione, con la maglia del Brighton & Hove Albion: sono zero, anche se il Chelsea dimostra di credere ancora in lui, d'altronde a 20 anni e con oltre 100 presenze da professionista, Brown potrebbe esplodere da un momento all'altro.

Nome: Isaiah Brown

Data di nascita: 7 gennaio 1997

Nazionalità: inglese

Ruolo: attaccante

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Samuel Eto'o