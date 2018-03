Un talento al giorno, Iuri Medeiros: la nuova scommessa del Genoa

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Iuri Medeiros, esterno offensivo classe '94 dello Sporting Lisbona è la nuova scommessa del Genoa di Preziosi. Nei prossimi giorni il ragazzo sarà in Italia per visite mediche di rito e firme sui contratti, con il Genoa che lo acquistato in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Sarà lui a sostituire Centurion, tornato in patria dopo appena 6 mesi. Tecnicamente ricorda Suso, e proprio come il milanista, che ha vestito anche la maglia del Genoa, ama partire dalla destra per rientrare sul sinistro e calciare in porta. Medeiros dà il meglio sulle palle inattive: un mago quando calcia dal limite.

Nome: Iuri Medeiros

Data di nascita: 10 luglio 1994

Nazionalità: portoghese

Ruolo: esterno offensivo

Squadra: Sporting Lisbona

Assomiglia a: Suso